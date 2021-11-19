MediaTek представляет чипсет Dimensity 9000 5G

MediaTek представила свой новый чипсет 5G под названием Dimensity 9000. Это первый в мире чип TSMC, построенный по 4-нм техпроцессу, что должно улучшить производительность при одновременном повышении мощности. Новый чипсет 5G с тактовой частотой менее 6 ГГц - это первый чип для смартфонов, в котором используется ядро ​​Cortex-X2 с тактовой частотой до 3,05 ГГц, и первый в мире чип для смартфонов, включающий Bluetooth 5.3.

SoC организована по схеме 1 + 3 + 4. В дополнение к одному «ультра-ядру» Cortex-X2, он имеет кластер из 3-х «суперядер» Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и кластер из 4 эффективных ядер Cortex A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Чипсет будет поддерживать в смартфонах скорость RAM LPDDR5x до 7500 Мбит/с. Он также имеет 14 МБ кеш-памяти, что, по словам Mediatek, повышает производительность на 7% и потребление полосы пропускания на 25% по сравнению с 8 МБ кеш-памяти. По предварительным показателям Geekbench, Dimensity 9000 превзошел оценки «флагмана Android» возможно, Snapdragon 888 и набрал примерно столько же, сколько и «флагман 2021 года», что косвенно означает последний A15 Bionic от Apple.

Для графики есть новый графический процессор Mali-G710 с 10 ядрами. Для разработчиков существует новый SDK для трассировки лучей, позволяющий внести новые визуальные улучшения и приблизиться к графической производительности на уровне ПК. Впервые на чипах смартфонов появилась обновленная связь с Bluetooth 5.3. Он также поддерживает Wi-Fi 6E 2x2, поддерживает Bluetooth Audio LE с функцией Dual-Link True Wireless Stereo Audio и поддерживает новый стандарт Beidou III-B1C GNSS. ISP (процессор обработки изображений) Dimensity 9000 теоретически может захватывать видео 4K HDR одновременно с трех камер. MediaTek объясняет, что, снимая три кадра одновременно с трех камер, каждая из которых проходит через одного из трех интернет-провайдеров, он может обрабатывать в общей сложности 270 кадров в секунду для вывода 18-битного видео 4K HDR. Интернет-провайдер также поддерживает датчики камеры до 320 МП.

Модем 5G соответствует стандарту 3GPP Release-16. Хотя на этот раз все еще нет mmWave, этот модем поддерживает 5G ниже 6 ГГц с теоретической максимальной скоростью загрузки 7 Гбит/с с 3CC Carrier Aggregation (300 МГц). Это также единственный модем для смартфонов 5G, поддерживающий коммутацию R16 UL Tx для подключений на основе SUL и NR UL-CA. Модем также обеспечивает улучшенное энергопотребление как для активных, так и для резервных подключений 5G. MediaTek сообщает, что первые смартфоны под управлением Dimensity 9000 появятся во всем мире в конце первого квартала.
Комментарии и отзывы Dimensity 9000 5G
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