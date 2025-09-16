MediaTek создала первый чип на 2 нм

16 сентября MediaTek подтвердила, что её первый флагманский процессор на базе 2-нм технологии TSMC успешно завершил этап разработки, что делает компанию одной из первых, внедряющих этот технологический узел. Ожидается, что чип войдёт в массовое производство к концу 2026 года. Стоит сказать, что компании совместно разрабатывали процессоры, которые объединяют высокую производительность и низкое энергопотребление для флагманских мобильных платформ, вычислительных систем, автомобильной промышленности, центров обработки данных и других областей применения.

По сравнению с существующим технологическим процессом N3E усовершенствованная 2-нм технология увеличивает плотность логики в 1,2 раза, повышает производительность до 18% при одинаковом энергопотреблении и снижает потребление энергии примерно на 36% при той же скорости работы. Компания пока не уточнила, на какой сегмент будет ориентирован этот флагманский процессор, однако слово «флагманский» намекает на возможность сотрудничества с NVIDIA, поскольку обе компании уже работали над суперчипом GB10 «Grace Blackwell». Серии процессоров NVIDIA N1X и N1 также создавались совместно с NVIDIA, но официальных объявлений о них пока не было, несмотря на слухи о запуске чипов в начале 2025 года. Вероятно, компания предоставит больше информации в ближайшем будущем — анонс, скорее всего, состоится уже в начале 2026 года. На это будет интересно посмотреть, безусловно, особенно в разрезе краха Intel.
