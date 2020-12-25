MediaTek стал крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов

В третьем квартале 2020 года было продано более 100 миллионов смартфонов, при этом MediaTek получила наибольшую долю.

Компания MediaTek захватил 31% мирового рынка чипсетов для смартфонов в третьем квартале 2020 года. Хотя компания не возглавила категорию чипов 5G, но все же опередила компанию Qualcomm на 2%, а также показала рост производство на 5% в годовом исчислении. Благодаря этому MediaTek впервые получила корону крупнейшего производителя чипов.

Возвращаясь к отчету, говорится, что Qualcomm была крупнейшим поставщиком 5G в третьем квартале. Хотя только 17% устройств, проданных в третьем квартале, относились к 5G, компания получила значительную долю в 39%. В условиях оживления производства смартфонов в третьем квартале и роста продаж другого оборудования на 30% компаниям удалось превзойти самих себя по сравнению с предыдущими кварталами.