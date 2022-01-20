MediaTek уже работает над сетью 6G

MediaTek поделилась своим видением 6G в недавнем официальном документе, объясняя, как 6G может помочь в дальнейшем развитии цифровых технологий во всем мире. В своем официальном документе MediaTek объясняет, когда может быть реализована технология 6G и каковы преимущества использования технологии 6G. MediaTek предполагает, что примерно в 2024/2025 году 3GPP (партнерский проект 3-го поколения) начнет создание стандарта 6G и, вероятно, выпустит первый набор формальных спецификаций в 2027 году. MediaTek считает, что внедрение 6G начнется примерно в 2030 году.

В своем заявлении Минси Фан, заместитель генерального директора MediaTek по проектированию систем связи, сказал: «Видение MediaTek заключается в том, что 6G обеспечит интеллектуальную связь с повсеместным и трансформационным пользовательским опытом во всем мире. Гипероптимизированная система связи 6G обеспечит по-настоящему ориентированную на пользователя иммерсивную и энергоэффективную связь от плотных городских районов до предприятий и даже очень отдаленных регионов. Сосредоточив внимание на принципах проектирования SOC — простота, оптимизация и конвергенция — MediaTek будет работать с отраслевыми партнерами, чтобы воплотить это видение 6G в реальность». Это весьма интересное заявление, особенно если учитывать, что пока что даже 5G не запустили в массовое использование, что уж говорить о потенциале сотовой сети следующего поколения. Но, видимо, над этим уже работают.
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