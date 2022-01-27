MediaTek выпускает чипсет Kompanio 1380 для премиальных Chromebook

MediaTek компания, известная производством недорогих чипов среднего класса, теперь пытается выйти в премиум-сегмент, обновив линейку своих чипсетов, чтобы конкурировать с такими лидерами рынка, как Qualcomm. Тайваньская компания не только производит чипы для смартфонов, но и выпускает чипы для планшетов, смарт-телевизоров , маршрутизаторов и т. д. Теперь компания анонсировала новый чип для премиальных хромбуков — MediaTek Kompanio 1380.

MediaTek заявляет о высокой производительности и низком энергопотреблении чипсета Kompanio 1380. Он оснащен восьмиядерным процессором с четырьмя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-A78 с частотой до 3 ГГц для повышения скорости отклика. Он оснащен пятиядерным графическим процессором Arm Mali-G57, который поддерживает быстрые и яркие визуальные эффекты, а четырехканальный LPDDR4X с частотой 2133 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для передачи данных. Также имеется многоядерный процессор ИИ, который ускоряет приложения ИИ-камеры и ИИ-голоса. Чип поддерживает до двух дисплеев 4K 60 Гц. Благодаря аппаратному декодированию A1 пользователи могут транслировать фильмы и телепередачи в формате 4K. Он также поставляется с выделенным процессором цифровых аудиосигналов (DSP), который обеспечивает возможности голоса при пробуждении (VoW) со сверхнизким энергопотреблением для голосовых помощников.