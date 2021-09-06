Mediatek Dimensity 2000 построят на 4-нм техпроцессе

И Qualcomm, и MediaTek готовятся к запуску своих высокопроизводительных мобильных процессоров следующего поколения. Например, недавно мы сообщали, что новый чип серии Snapdragon 800 будет основан на 4-нм техпроцессе Samsung, и в новом отчете от инсайдера сообщается, что будущий процессор серии Dimensity 2000 также будет использовать 4-нм узел, но уже от TSMC. Новость поступила от надежного китайского инсайдера, который заявил, что грядущий флагман Dimensity с поддержкой модема 5G следующего поколения будет достаточно энергоэффективным, поскольку он будет основан на новейшем 4-нанометровом технологическом узле TSMC. Он также добавил, что характеристики этого чипа будут более привлекательными благодаря архитектуре ARM V9, которая позволит ему обеспечивать лучшую производительность по сравнению с предыдущим поколением процессоров этой же компании.

С другой стороны, конкуренты не стоят на месте — процессоры Snapdragon 895 или 898, как ожидается, будет основан на 4-нм техпроцессе от Samsung. Южнокорейский технологический гигант будет производить базовый вариант, а TSMC, как сообщается, позже сделает свои варианты процессора с приставкой Plus. Однако имейте в виду, что это все еще неподтвержденные данные и официально ни один из этих процессоров еще не представлен, так что на самом деле всё может измениться. Другое дело, что это не смартфоны и обычно инсайдеры с подобными сливами информации не промахиваются — нет никакого смысла.
Комментарии и отзывы Mediatek Dimensity 2000
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