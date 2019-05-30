Mediatek готовит 5G чипсеты для бюджетных смартфонов следующего поколения

Первая волна устройств 5G имела высокую оценку, но MediaTek усердно работает над тем, чтобы бюджетные телефоны не остались позади и также шли в ногу со временем. Компания анонсировала новую 5G-систему на кристалле, которая обеспечит достойную производительность и возможность подключения 5G к устройствам бюджетного уровня. Элегантная платформа Integrated 5G SoC сочетает в себе модем MediaTek M70 5G с процессором Arm Cortex-A77 и графическим процессором Mali-G77.

Аппаратное обеспечение MediaTek является основой низкоуровневых устройств, таких как Nokia 5.1 Plus / X5 и Oppo R15, где цена является важным фактором. Надеемся, что этот 7-нанометровый чип обеспечит приличное сочетание энергоэффективности и скорости. Первые релизы чипсета должны состояться в начале 2020 года. Учитывая относительную нехватку компаний, производящих 5G устройства, настойчивость MediaTek приветствуется, чтобы избежать слишком маленькой конкуренции. MediaTek может стать популярным вариантом для многих компаний, которые не могут или не хотят использовать технологию Qualcomm.