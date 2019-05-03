Meural Canvas отображает миллиарды долларов искусства на ваших стенах

Устройства для умного дома - это еще одна важная вещь. Netgear запускает Meural Canva - цифровую фоторамку, которая была специально разработана для имитации реальных картин.

По сути, устройство представляет собой массивный планшет с 27-дюймовым ЖК-экраном Full HD, установленным внутри стандартной художественной рамки. Можно выбрать белую или черную рамку за $ 1199 или более тяжелую модель из орехового дерева за $ 1299. Устройство поставляется с креплениями, которые понадобятся для установки на стену в портретной или альбомной ориентации. Необходимость прокладки кабеля от Canva до сетевой розетки повлияет на выбор места расположения.

Наряду со специальным программным обеспечением, Canvas способен отображать очень известные произведения искусства максимально реалистично, с ощутимой глубиной и текстурой. Пользователи также могут использовать приложение Meural для загрузки своих собственных фотографий. Также есть возможность показа определенных фотографий в определенное время и создания списков воспроизведения, соответствующие настроению.