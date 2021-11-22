Micron и MediaTek первыми проверили LPDDR5X

Поставка на рынок и проверка ведущей в отрасли LPDDR5X на основе 1-alpha укрепляет ее инновации и лидерство в мобильной экосистеме после первых в отрасли выпусков LPDDR5, решений LPDDR4X на основе 1-alpha, 176-слойных решений UFS 3.1 и uMCP5 на основе NAND. Эта последняя веха следует за июльским выпуском JEDEC расширения LPDDR5X для LPDDR5, созданного для обеспечения более высокой пропускной способности и скорости памяти для улучшения связи и производительности 5G при сохранении энергопотребления. Компания Micron проверила образцы, поддерживающие скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с, а затем образцы, поддерживающие скорость передачи данных до 8,533 Гбит/с. Пиковая скорость LPDDR5X 8,533 Гбит/с обеспечивает до 33% более высокую производительность по сравнению с LPDDR5 предыдущего поколения.