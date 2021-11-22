Micron и MediaTek первыми проверили LPDDR5X

Micron Technology, Inc. объявила сегодня, что MediaTek Inc. проверила маломощную память DRAM Micron с удвоенной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X) для нового флагманского чипсета Dimensity 9000 5G от MediaTek для смартфонов. Micron - первая компания-производитель полупроводников, которая опробовала и проверила эту самую быструю и передовую мобильную память в отрасли, и поставила первую партию образцов LPDDR5X, построенных на своем первом поступившем на рынок узле 1-alpha. LPDDR5X от Micron, предназначенный для высокопроизводительных и флагманских смартфонов, позволяет экосистеме смартфонов открыть новую волну приложений с интенсивным использованием данных, основанных на искусственном интеллекте (AI) и инновациях 5G.

Поставка на рынок и проверка ведущей в отрасли LPDDR5X на основе 1-alpha укрепляет ее инновации и лидерство в мобильной экосистеме после первых в отрасли выпусков LPDDR5, решений LPDDR4X на основе 1-alpha, 176-слойных решений UFS 3.1 и uMCP5 на основе NAND. Эта последняя веха следует за июльским выпуском JEDEC расширения LPDDR5X для LPDDR5, созданного для обеспечения более высокой пропускной способности и скорости памяти для улучшения связи и производительности 5G при сохранении энергопотребления. Компания Micron проверила образцы, поддерживающие скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с, а затем образцы, поддерживающие скорость передачи данных до 8,533 Гбит/с. Пиковая скорость LPDDR5X 8,533 Гбит/с обеспечивает до 33% более высокую производительность по сравнению с LPDDR5 предыдущего поколения.
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