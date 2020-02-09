Micron начала поставку оперативной памяти LPDDR5 производителям смартфонов

Компания Micron Technology объявила о поставок новой оперативной памяти LPDDR5, предназначенных для оснащения смартфонов, производителям смартфонов.

Одним из первых смартфонов, который получит новинку LPDDR5 станет Xiaomi Mi 10. Оперативная память LPDDR5 вдвое превосходит распространенную LPDDR4x по скорости передачи данных и при этом потребляет на 20% меньше электроэнергии.

Пока что компания Micron выпускает варианты оперативной памяти LPDDR5 емкостью 6, 8 и 12 Гбайт с максимальной скоростью передачи данных 5,5 и 6,4 Гбит/с.