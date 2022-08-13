Micron начинает массовое производство оперативной памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с

Micron объявила, что начала массовое производство оперативной памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с для будущих видеокарт. Новое поколению сверхбыстрой памяти GDDR6X обеспечивает большую пропускную способность памяти. 192 битная видеокарта будет иметь пропускную способность памяти до 576 ГБ/с, 256 битная модель — до 768 ГБ/с, а 384 битная — до 1,1 ТБ/с.

Стоит отметить, что первые видеокарты серии GeForce RTX 40 будут использовать видеопамять со скоростью 21 Гбит/с, а в GeForce RTX 4090 Ti будет использоваться сверхбыстрая видеопамять GDDR6X 24 Гбит/с.