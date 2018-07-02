Micron начинает выпуск высокопроизводительной памяти GDDR6

Micron сегодня объявила о выпуске графической памяти GDDR6 объемом 8 ГБ. Построена на основе опыта и исполнения для нескольких поколений памяти GDDR, GDDR6 - самая быстрая и мощная графическая память Micron, разработанная в Мюнхенском центре развития Micron, - оптимизирована для различных приложений, включая графические процессоры.Кроме того, Micron сотрудничает с основными партнерами по экосистеме, чтобы развернуть документацию и функциональную совместимость GDDR6, что позволяет быстрее экспортировать проекты.