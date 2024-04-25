Micron построит заводы стоимостью 100 миллиардов долларов

Сегодня появилась достаточно интересная информация о компании Micron Technology — она получила внушительное финансирование от Министерства торговли США в рамках Закона о микросхемах и науке, что позволит производителю существенно прокачать производственные мощности, но только на территории Америки, естественно. Компания из США, занимающаяся производством компьютерной памяти, получит федеральную грант в размере 6,14 миллиарда долларов для поддержки расширения своих заводов по производству динамической оперативной памяти в Нью-Йорке. Ранее этот же вид поддержки получили TSMC и Samsung, но у них производственные мощности расположены немного в другом регионе.

На текущий момент представители Micron заявили о запланированных инвестициях свыше 100 миллиардов долларов в штате Нью-Йорк — речь идёт про создание более 13000 рабочих мест, которые задействованы в производстве микрочипов и полупроводниковой продукции. Это вполне понятный процесс — на текущий момент США является самым большим потребителем полупроводниковой продукции в мире, но при этом сама она производит лишь каплю в море. Соответственно, дабы получить возможность конкурировать с лидерами рынка, компании из США получают приличные гранты и создают собственные производственные мощности, чтобы иметь возможность состязаться с лидерами рынка. В будущем это нивелирует зависимость Америки от полупроводниковой продукции зарубежных компаний, но это лишь в будущем.
Micron построит заводы стоимостью 100 миллиардов долларов…
Сегодня появилась достаточно интересная информация о компании Micron Technology — она получила внушительн…
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