Micron представила модули памяти Crucial Ballistix

Компания Micron анонсировала новое поколение оперативной памяти. Оперативная память представлена в серии Crusial Ballistix. Она спроектирована для геймеров и оверклокеров. Память имеет низкую задержку и разгонный потенциал.

Новые модули Crusial Ballistix с частотой от 2400 МГц и до 3600 МГц. Емкость варьируется от 4 Гб до 32 Гб. Модули оснащены алюминиевым кожухом, с восемью зонами RGB подсветки. Модули памяти доступны в форм-факторе DIMM.

Более продвинутая серия Crucial Ballistix MAX обеспечивает скорость от 4000 МГц и до 4400 МГц. Доступны объемом 8 Гб и 16 Гб. Чипы защищает черный алюминиевый радиатор со встроенным термодатчиком. Производитель сообщает, что новая память будет доступна с 4 февраля 2020 года.