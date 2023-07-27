Micron представила память на 32 ГБ одним чипом…

На данный момент Micron не озвучила скорости передачи данных, которые ожидает от новых чипов памяти, однако, учитывая, что это будут микросхемы DDR5 третьего поколения от Micron, можно ожидать внушительных показателей в будущем. Одно из преимуществ современных технологий производства DRAM заключается в возможности создания монолитных устройств памяти большой ёмкости. После того, как Micron создала устройство памяти ёмкостью 24 ГБ на технологии производства 1α (1-альфа) в прошлом году, крупные компании начали активно обновлять свои системы, потому что данная память потребляет меньше памяти, чем два чипа по 12 ГБ, например, а для больших центров обработки данных любая экономия это весомое преимущество. Более того, компания не планирует останавливаться на достигнутом и вскоре планирует заняться чипами по 64 ГБ — это будет настоящий прорыв.