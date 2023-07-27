Micron представила память на 32 ГБ одним чипом

Micron была первой компанией, которая представила чипы памяти DDR5 ёмкостью 24 ГБ и начала отправку готовых модулей осенью прошлого года. Как оказалось, компания стремится сохранить лидерство в этом вопросе и готовится к массовому производству чипов объёмом 32 ГБ DDR5, а также модулей памяти большой ёмкости в первой половине 2024 года. Монолитная микросхема 32 ГБ DDR5 от Micron будет изготовлена по технологии производства 1β (1-бета), которая является самым совершенным производственным узлом компании и последним процессом производства, не использующим экстремальную ультрафиолетовую литографию.

На данный момент Micron не озвучила скорости передачи данных, которые ожидает от новых чипов памяти, однако, учитывая, что это будут микросхемы DDR5 третьего поколения от Micron, можно ожидать внушительных показателей в будущем. Одно из преимуществ современных технологий производства DRAM заключается в возможности создания монолитных устройств памяти большой ёмкости. После того, как Micron создала устройство памяти ёмкостью 24 ГБ на технологии производства 1α (1-альфа) в прошлом году, крупные компании начали активно обновлять свои системы, потому что данная память потребляет меньше памяти, чем два чипа по 12 ГБ, например, а для больших центров обработки данных любая экономия это весомое преимущество. Более того, компания не планирует останавливаться на достигнутом и вскоре планирует заняться чипами по 64 ГБ — это будет настоящий прорыв.
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