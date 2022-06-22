Micron представляет первую в мире карту памяти microSD емкостью 1,5 ТБ

Micron представила карту microSD Micron i400 обладающей самой большой в мире емкостью 1,5 ТБ.

Эта карта microSD предназначена для обеспечения безопасности видео промышленного уровня с использованием первой в мире 176-слойной памяти 3D NAND. На данный момент Micron тестирует карту памяти i400 для своих клиентов. Высокий объем памяти избавляет от необходимости постоянно загружать данные в облако для основного хранилища. Карта памяти Micron i400 обеспечивает пять лет высококачественной непрерывной записи 24 на 7. Среднее время наработки на отказ составляет два миллиона часов. Кроме того, устройство обеспечивает возможность одновременной записи видео 4K и до восьми событий ИИ в секунду, таких как обнаружение и классификация объектов, например распознавание лица.