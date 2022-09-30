Micron сократила производство на 21%

Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что в последнее время на рынке наблюдался дикий дефицит микрочипов — их не хватало видеокартам, смартфонам, автомобилям и даже бытовой технике. Но в конечном итоге от дефицита в плюсе остались производители этих самых микрочипов, которые продавали просто безумное количество чипов по внушительным ценам. Что же, теперь крах майнинга сильно ударил по объёму заказов видеокарт, спрос на оперативную память сильно падает, смартфоны продаются не так хорошо, а производители автомобилей научились выкручиваться. В результате спрос на чипы упал и компания Micron сокращает производство на безумные 21% — это огромный показатель, учитывая, что Micron является крупнейшим производителем чипов памяти в мире.

Это связано напрямую с видеокартами и оперативной памятью, но на деле связь есть даже с автомобильной промышленностью. Спрос на память упал настолько сильно, что у Micron забиты склады продукцией, которая не спешит уезжать покупателям. Производить дальше память в таких объёмах — настоящее безумие, ведь никто память не покупает и она морально устаревает на складах. Но такое резкое сокращение производства, безусловно, вновь скажется на ценах, так как пользователи теперь будут покупать оперативную память дороже, плюс цены на смартфоны и видеокарты вновь могут вырасти через полгода. Если вы давно хотели получить качественный гаджет и ждали лучшего момента, то сейчас именно он и настал — лучше уже не будет.