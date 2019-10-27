Micron выводит на рынок технологию 3D XPoint с самым быстрым SSD в мире

Компания Micron Technology, Inc. сегодня объявила о прорыве в технологии энергонезависимой памяти, представив самый быстрый SSD в мире, Micron X100 SSD.Твердотельный накопитель Micron X100 - это первое решение в семействе продуктов от Micron, предназначенное для приложений, интенсивно использующих память, для центра обработки данных. Эти решения будут использовать преимущества технологии 3D XPoint и откроют новый уровень иерархии памяти к хранилищу с более высокой емкостью и постоянством, чем DRAM, а также с более высокой производительностью, чем NAND.

Высокопроизводительное локальное хранилище - предлагает до 2,5 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOP), более чем в три раза быстрее, чем современные конкурентные предложения SSD. Самая высокая в отрасли пропускная способность - более 9 ГБ / с в режимах чтения, записи и смешанного режима.

Обеспечивает сверхнизкую задержку чтения-записи, которая в 11 раз лучше, чем у твердотельных накопителей NAND. И также Micron X100 использует стандартный интерфейс NVMe, где не требуется никаких изменений в программном обеспечении для получения всех преимуществ продукта.