Стоимость оперативной памяти вскоре взлетит до небес

Искусственный интеллект уже серьёзно изменил баланс в цепочке поставок, и теперь, по данным сразу нескольких источников, спрос на DRAM-чипы в ближайшие годы буквально взлетит. Причина проста — каждый ИИ-кластер требует большого объёма HBM-памяти на один чип, что напрямую генерирует колоссальный спрос на DRAM. К этому добавляется стремление крупных игроков отрасли создавать собственные ASIC-решения для внутренних систем, что резко увеличивает прогнозы по потреблению памяти. Параллельно NVIDIA сталкивается с огромным спросом на свои ИИ-продукты, и в итоге DRAM стала такой же критически важной, как и сами вычислительные процессоры.

Согласно данным Chosun Biz, спрос на DRAM будет расти экспоненциально. Только текущие решения, по прогнозам специалистов, с 2026 по 2029 годы обеспечит потребление на уровне 500–600 тысяч пластин DRAM, что составит значительную долю от глобального производства. И это всего один чип, что ясно указывает на масштаб будущих возможностей для производителей памяти. Хотя объём отрасли к 2026 году должен достичь 1,955 миллиона пластин, этих мощностей не хватит. Ситуация осложняется тем, что, по данным TrendForce, глобальные запасы DRAM на складах сейчас составляют всего 3,3 недели — это минимум за последние семь лет, при том что обычно показатель держится на уровне около 10 недель. Крупные производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, уже переориентировали часть линий под HBM и продвигают более тонкие технологические нормы.