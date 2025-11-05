Оперативная память за три месяца подорожала вдвое

Цены на оперативную память DDR5 достигли исторического максимума — комплекты объёмом 16 и 32 ГБ подорожали вдвое из-за серьёзного дефицита поставок. Рост цен начался ещё в августе–сентябре, когда на фоне взрывного спроса со стороны рынка искусственного интеллекта подорожала память как для потребительских устройств, так и для серверов. Изначально ожидалось повышение на 30 процентов, однако вскоре рост достиг 80 процентов, а недавно сообщалось уже о скачке более чем на 170 процентов для модулей DDR5 и DDR4. Сейчас ситуация вышла из-под контроля — стоимость DDR5 выросла почти в два раза по сравнению с ценами нескольких месяцев назад. Например, пользователь в социальных сетях отметил, что комплект DDR5 на 64 ГБ, купленный им за 255 фунтов стерлингов в мае 2023 года, сейчас стоит 495 фунтов.

По данным Uniko’s Hardware, несколько месяцев назад комплект DDR5-7600 на 32 ГБ продавался за 70 долларов, а сегодня даже более медленный набор DDR5-6000 стоит около 400 долларов. Данные с PCPartPicker показывают аналогичную динамику. Бюджетный комплект DDR5 объёмом 32 ГБ (2 по 16 ГБ) с частотой 4800 МТ/сек сейчас продаётся за 160–170 долларов, тогда как в августе его можно было купить менее чем за 100 долларов. Наборы с частотой 5200 МТ/сек выросли в цене с 110–120 до примерно 200 долларов, а комплекты 5600 МТ/сек и 6000 МТ/сек теперь стоят около 250 долларов. Рост цен затронул и DDR4, но именно DDR5 оказалась под наибольшим давлением из-за острого дефицита на рынке.