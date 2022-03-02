Microsoft Flight Simulator появился на Xbox Cloud Gaming

Microsoft Flight Simulator недавно был добавлен в Xbox Cloud Gaming, а это означает, что теперь можно играть на большем количестве устройств, включая Xbox One, устройства iOS/Android и маломощные компьютеры. Xbox Cloud Gaming (ранее Project xCloud) — это служба потоковой передачи игр от Microsoft, которая позволяет игрокам с абонементом Xbox Game Pass Ultimate транслировать более 100 игр Xbox на поддерживаемых устройствах. Добавление Microsoft Flight Simulator к программе позволит играть в игру на консолях Xbox One предыдущего поколения при условии достаточно быстрого подключения к Интернету.

Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator
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