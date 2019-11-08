Microsoft Surface Pro X пригоден для ремонта

Некоторое время назад компания Microsoft официально представила свой новый планшет Microsoft Surface Pro X, который оказался довольно интересным решением. Более того, специалисты компании iFixit решили, что можно разобрать продукт и посмотреть, можно ли его ремонтировать. Оказалось, что продукт действительно пригоден для ремонта и если у вас случится поломка какого-то аппаратного элемента, то мастеру не составит труда разобрать устройство и заменить сломанную деталь. Пока что это довольно редкие случаи, ведь поломок еще особо и нет — планшет только недавно поступил в продажу. Но если даже у вас с ним что-то случится, то ничего страшного не произойдет. Это большое преимущество на фоне конкурентов, которые не пригодны для ремонта вообще.