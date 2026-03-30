Microsoft анонсировала презентацию новинок для Xbox

Хотя на календаре ещё только конец марта, игровые компании уже активно готовятся к летнему сезону. Первой выступила Microsoft, объявив, что её следующее крупное шоу Xbox Showcase пройдёт 7 июня. Это привычное время для компании — в прошлом году мероприятие состоялось 8 июня. Для игрового подразделения Microsoft это особенно важный момент на фоне серьёзных изменений в руководстве. Многолетний глава Xbox Фил Спенсер ушёл в отставку, а пост CEO заняла Аша Шарма. Соответственно, предстоящая презентация станет возможностью показать текущее состояние экосистемы Xbox и завлечь потенциальных покупателей будущими релизами.

В этом году Microsoft обещает показать первые геймплейные демонстрации и поделиться крупными новостями о будущих проектах как от внутренних студий Xbox, так и от сторонних партнёров по всему миру — от крупных франшиз до перспективных инди-игр. Сразу после основной презентации состоится отдельное событие, полностью посвящённое Gears of War: E-Day, релиз которой ожидается позже в этом году. Также в 2026 году готовятся крупные релизы вроде Fable и Halo: Campaign Evolved, поэтому их появление на шоу тоже выглядит вполне вероятным. Также ходят слухи, что на презентации могут показать новый Xbox, но это маловероятно — слишком рано для релиза новой приставки, да и сейчас на рынке наблюдается дефицит чипов памяти, что ограничивает возможности Microsoft в выпуске аппаратных новинок. Но новость всё равно интересная для фанатов бренда.