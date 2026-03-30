Microsoft анонсировала презентацию новинок для Xbox

В этом году Microsoft обещает показать первые геймплейные демонстрации и поделиться крупными новостями о будущих проектах как от внутренних студий Xbox, так и от сторонних партнёров по всему миру — от крупных франшиз до перспективных инди-игр. Сразу после основной презентации состоится отдельное событие, полностью посвящённое Gears of War: E-Day, релиз которой ожидается позже в этом году. Также в 2026 году готовятся крупные релизы вроде Fable и Halo: Campaign Evolved, поэтому их появление на шоу тоже выглядит вполне вероятным. Также ходят слухи, что на презентации могут показать новый Xbox, но это маловероятно — слишком рано для релиза новой приставки, да и сейчас на рынке наблюдается дефицит чипов памяти, что ограничивает возможности Microsoft в выпуске аппаратных новинок. Но новость всё равно интересная для фанатов бренда.