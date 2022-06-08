Microsoft будет конкурировать с PlayStation Plus

Sony в настоящее время находится в процессе развертывания своей обновленной многоуровневой версии подписки PlayStation Plus, чтобы конкурировать с Xbox Game Pass, и, похоже, новая услуга, возможно, уже вызвала реакцию у компании Microsoft. Одной из ключевых особенностей нового уровня Premium PS Plus являются ограниченные по времени пробные версии игр, и, по словам инсайдера Тома Хендерсона, Microsoft планирует собственную демонстрационную услугу. Сообщается, что демонстрационная программа станет доступна подписчикам Xbox Game Pass в этом году. В отличие от Sony, которая уделяет особое внимание демонстрации полноценных игр, программа Microsoft, скорее всего, будет делать упор на независимых разработчиков.

Тем, кто решит принять участие в программе, будут предоставлены инструменты для создания демонстраций, и они могут даже получить за это компенсацию. Опять же, это контрастирует с Sony, поскольку в отчетах указывается, что они требуют от разработчиков предоставления демоверсий, и о компенсации за это речи не шло. Согласно Хендерсону, новый демонстрационный сервис станет частью пакета обновлений, связанных с Xbox Game Pass, которые, скорее всего, появятся перед шоу Summer Game Fest Kickoff в этот четверг (9 июня). Эти объявления могут также включать в себя расширение Xbox Cloud Gaming на большее количество стран. Это отличная новость, так как в мире повышенной конкуренции в конечном итоге выигрывает потенциальный покупатель услуги.