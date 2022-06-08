Microsoft будет конкурировать с PlayStation Plus

Тем, кто решит принять участие в программе, будут предоставлены инструменты для создания демонстраций, и они могут даже получить за это компенсацию. Опять же, это контрастирует с Sony, поскольку в отчетах указывается, что они требуют от разработчиков предоставления демоверсий, и о компенсации за это речи не шло. Согласно Хендерсону, новый демонстрационный сервис станет частью пакета обновлений, связанных с Xbox Game Pass, которые, скорее всего, появятся перед шоу Summer Game Fest Kickoff в этот четверг (9 июня). Эти объявления могут также включать в себя расширение Xbox Cloud Gaming на большее количество стран. Это отличная новость, так как в мире повышенной конкуренции в конечном итоге выигрывает потенциальный покупатель услуги.