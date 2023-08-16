Microsoft будет наказывать игроков за токсичное поведение…

Также существует плавающая шкала наказания — одно предупреждение приведёт только к временной блокировке доступа к онлайн и социальным функциям Xbox на один день, но если вы получите 8 предупреждений в течение шести месяцев, вы будете заблокированы на год. Предупреждения действуют всего шесть месяцев, так что ваша запись со временем может быть очищена, если вы сможете долго оставаться менее токсичными. При этом даже находясь в режиме блокировки вы по-прежнему сможете играть в свои игры офлайн, просто у вас пропадёт возможность общаться с другими игроками в сети. Однако Microsoft может полностью заблокировать пользователей в крайнем случае, но это связано только с использованием читов, которых на консолях не так уж много, так что это очень редкий случай. Интересно, будут ли другие платформы использовать схожую систему.