Microsoft будет наказывать игроков за токсичное поведение

Борьба с токсичностью является постоянной проблемой для онлайн-игр, но большинство крупных платформ никак не сражаются с игроками, которые выражаются нецензурно или оскорбляют других игроков. В компании Microsoft решили эту ситуацию изменить, правда, пока что только на консолях Xbox. Теперь жалобы на ваши действия на платформе Xbox Live могут привести к получению предупреждения, или, возможно, нескольких предупреждений. Например, ненормативная лексика и доказательства мошенничества могут привести к получению 1 предупреждения, нападение на личность — 2 предупреждения, а распространение ненавистной речи — 3 предупреждения.

Также существует плавающая шкала наказания — одно предупреждение приведёт только к временной блокировке доступа к онлайн и социальным функциям Xbox на один день, но если вы получите 8 предупреждений в течение шести месяцев, вы будете заблокированы на год. Предупреждения действуют всего шесть месяцев, так что ваша запись со временем может быть очищена, если вы сможете долго оставаться менее токсичными. При этом даже находясь в режиме блокировки вы по-прежнему сможете играть в свои игры офлайн, просто у вас пропадёт возможность общаться с другими игроками в сети. Однако Microsoft может полностью заблокировать пользователей в крайнем случае, но это связано только с использованием читов, которых на консолях не так уж много, так что это очень редкий случай. Интересно, будут ли другие платформы использовать схожую систему.