Microsoft добавила Xbox mode для ПК

Недавно появилась информация о том, что Microsoft переименовала Xbox Full-Screen Experience в Xbox mode, а затем обновила игровой интерфейс, добавив новые параметры отображения для портативных игровых устройств. Теперь компания пошла дальше и официально объявила о расширении поддержки этого консольного режима на большее количество устройств. Многие устройства, упомянутые Microsoft в свежем списке изменений, используют те же гибридные процессоры и встроенную графику, что и большинство игровых портативных систем. Поэтому логично, что компания решила распространить Xbox mode и на другие совместимые устройства с похожими возможностями. Согласно новому обновлению Windows Insider в канале Canary под номером 29570.1000, режим Xbox теперь доступен на компьютерах с Windows 11, включая ноутбуки, настольные ПК и планшеты.

Пользователи, которые хотят включить Xbox mode на своих устройствах с Windows 11, могут сделать это через приложение Xbox, настройки Game Bar или сочетанием клавиш Win + F11. Это не первый подобный шаг Microsoft. Ещё до начала тестирования Xbox mode на игровых портативных устройствах компания запускала Full-Screen Experience на других типах устройств ещё в ноябре 2025 года. Пока неизвестно, когда функция доберётся до стабильной версии Windows 11 для всех пользователей, однако ждать, вероятно, придётся недолго. Microsoft ощущает растущее давление со стороны SteamOS на базе Linux, что вынуждает компанию работать активнее.