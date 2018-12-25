Microsoft готовит камеру для Xbox One

В сети появилась информация о том, что компания Microsoft разрабатывает новую 4К камеру, которая будет работать с приставкой Xbox One. Стоит отметить, что эта новость интересна сразу по двум направлениям. Во-первых, если компания действительно делает такую камеру, то вскоре у вас будет возможность вещать в сеть в 4К разрешении с отличным качеством картинки и работать с разного рода сервисами, отслеживающими ваше положение глаз или тела. Как Kinect, только более интересно реализовано. Во-вторых, если компания делает камеру для Xbox One, то следующее поколение приставок стоит ждать в 2020 году, не раньше, ведь никто бы не стал выпускать продукт для консоли, которая через полгода уйдет в историю. Будем следить за релизами, вдруг еще что-то интересное заметим.