Microsoft готовит портативную консоль Xbox

По информации сразу нескольких западных инсайдеров, в компании Microsoft в настоящее время активно работают над несколькими прототипами портативной консоли Xbox. Тем не менее, наличие нескольких прототипов вовсе не означает, что устройство выйдет на рынок — крупные компании часто отказываются от релиза того или иного гаджета по целому ряду причин. С другой стороны, текущая обстановка на рынке портативных игровых консолей кажется довольно благоприятной — сложно спорить с успехом Steam Deck и других подобных устройств. Для компании Microsoft было бы очень странно не продвигать своё собственное устройство, учитывая то, как быстро и легко Valve смогла покорить аудиторию своим портативным решением нового поколения.

Кроме того, инсайдеры уверены, что Microsoft может легко перейти на использование сторонних компонентов, то есть графической системы от сторонней компании. При этом даже приблизительно о сроках релиза портативной версии Xbox сказать невозможно, но, вероятно, данная модель не появится на рынке в этом году или даже в следующем. Дело в том, что компании нужно готовить и десктопную версию консоли нового поколения на фоне релиза PlayStation 5 Pro, у которой будет гораздо больше производительности в сравнении с конкурентами. И чтобы иметь возможность соперничать на рынке десктопных консолей, компании Microsoft нужно будет прикладывать немало усилий. Другое дело, что у Sony нет портативных решений и можно занять эту нишу раньше.