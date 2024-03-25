Microsoft готовит портативную консоль Xbox

Кроме того, инсайдеры уверены, что Microsoft может легко перейти на использование сторонних компонентов, то есть графической системы от сторонней компании. При этом даже приблизительно о сроках релиза портативной версии Xbox сказать невозможно, но, вероятно, данная модель не появится на рынке в этом году или даже в следующем. Дело в том, что компании нужно готовить и десктопную версию консоли нового поколения на фоне релиза PlayStation 5 Pro, у которой будет гораздо больше производительности в сравнении с конкурентами. И чтобы иметь возможность соперничать на рынке десктопных консолей, компании Microsoft нужно будет прикладывать немало усилий. Другое дело, что у Sony нет портативных решений и можно занять эту нишу раньше.