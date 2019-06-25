Microsoft готовит складной планшет с двумя 9-дюймовыми дисплеями

Слухи о том, что Microsoft работает над загадочным проектом Andromeda и складным планшетом, ходят уже давно. В прошлом году говорили, что такое устройство и вовсе не выйдет, однако теперь аналитик IHS Markit Джефф Лин уверяет, что складному планшету все-таки быть.

По данным Лина, это будет планшет Surface с двумя экранами, который будет раскрываться, как книга. По идее, получится либо большой экран, либо дисплей с клавиатурой (похоже, ноутбук кому-то показался слишком простым решением). Оба дисплея будут 9-дюймовыми с соотношением сторон 4:3. Внутри будет установлен неанонсированный 10-нанометровый CPU Intel семейства Lakefield, а работать планшет будет под управлением новой ОС Windows Core OS с интерфейсом, оптимизированным для двух экранов. Это упрощенная версия Windows 10 для планшетов, ноутбуков и др. с постоянным подключением к интернету. Кроме того, новый Surface получит поддержку приложений Android и сервиса iCloud, а также модем LTE или 5G, обеспечивающий постоянное подключение к сети. По прогнозам Джеффа Лина, такой планшет выйдет в 2020 году-либо в первом квартале, либо до конца первого полугодия.