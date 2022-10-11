Microsoft мельком показала свою новую консоль

Сегодня в интернете активно обсуждают новость о том, что на фотографии, опубликованной Филом Спенсером, высокопоставленным сотрудником Microsoft и главным по Xbox в компании, была замечена некая приставка, которую многие восприняли как прототип Streaming Box. Это устройство, которое позволяет стримить видеоигры с серверов Microsoft прямо на приставку с последующим выводом изображения на экран монитора или телевизора. Идея стриминга видеоигр не нова, безусловно, но в Microsoft ещё до релиза Xbox Series X|S обсуждали возможность запуска стримингового сервиса на основе Game Pass, правда, потом проект остановили или вовсе закрыли. Теперь же на фотографию попала консоль, которая вполне может быть ранним прототипом стриминговой коробки.

Правда, стоит отметить, что сейчас в Streaming Box нет никакого смысла — не просто так компания Google закрыла свой проект стриминга игр Stadia. Дело в том, что раньше эта тема активно обсуждалась на фоне дефицита видеокарт, когда вопрос апгрейда компьютера с каждым годом становился всё тяжелее, но теперь ситуация разрешилась. Зачем производителям вкладывать безумные средства в серверную инфраструктуру, чтобы потом выпустить тот же Xbox Streaming Box и через год узнать, что аудитория мизерная, прибыль смешная и нужно всё закрывать? Гораздо разумнее деньги вкладывать в видеоигры, которые будут приносить огромные деньги и при этом шанс провалиться с ними гораздо меньше. Так что пока говорить о стриминге видеоигр рановато.