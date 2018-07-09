Microsoft объявляет о выпуске Xbox One в стилистике PUBG и Minecraft

2018-07-09, Автор - Нияз Дусталев; [106]
Microsoft анонсировала не один, а два новых набора Xbox One. Первый - это консоль Xbox One X, в комплекте с PUBG, а другая консоль Xbox One S- в комплекте с Minecraft. Новые наборы предназначены только для американских клиентов и являются эксклюзивными для Microsoft Store и Walmart.

Новый набор Xbox One X PUBG будет стоить 499 долларов США и включает в себя консоль с 1TB встроенной памяти, беспроводной контроллер, 1-месячная подписка Xbox Game Pass и Xbox Live Gold и полную версию PUBG.
Набор Microsoft Xbox One S Minecraft будет стоить $ 299 и включает в себя консоль с 1TB памяти, контроллер, игру Minecraft и S1 Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure, 1-месячная подписка Xbox Game Pass и 14-дневная Xbox Live Gold.

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