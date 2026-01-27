Microsoft обновила интерфейс Xbox Cloud Gaming

Microsoft начала тестировать обновлённый веб-интерфейс Xbox Cloud Gaming, который стал ещё больше напоминать полноценную консоль. Участники программы Xbox Insiders уже могут опробовать предварительную версию интерфейса с переработанной навигацией, большим количеством новых анимаций и обновлённым дизайном. В целом это выглядит как намёк на то, каким может стать интерфейс консолей Xbox в ближайшие годы. Текущий интерфейс Xbox Cloud Gaming в последний раз серьёзно обновлялся почти два года назад, когда Microsoft добавила социальные функции и элементы оформления, знакомые по панели управления Xbox. Новый дизайн делает систему ещё ближе к консольному опыту за счёт свежих анимаций, нового раздела библиотеки и более округлого визуального стиля.

Среди нововведений появились анимации выдвигающейся панели управления, которая плавно появляется на экране, анимированный значок Xbox, который загорается и меняет форму, а также улучшенная навигация между разделами интерфейса. Эти, на первый взгляд, небольшие изменения заметно улучшают взаимодействие с Xbox Cloud Gaming, который раньше ощущался как обычное веб-приложение с подгрузкой каждой отдельной страницы. Сейчас Microsoft собирает отзывы об обновлённом интерфейсе Xbox Cloud Gaming, прежде чем открыть его для всех пользователей в ближайшие месяцы. Так что финальный вариант всё же могут поменять, но точно не кардинальным образом. Базовые функции никуда не денутся — это точно.