Nintendo Switch - самая продаваемая консоль в истории бренда

Возвращение Nintendo на рынок современных портативных консолей оказалось по-настоящему рекордным — по последним данным, с момента запуска по всему миру было продано 155 миллионов консолей Switch. Например, новая Nintendo Switch 2 разошлась тиражом 17,37 миллиона устройств с момента выхода в июне 2025 года. В праздничном квартале поставки Switch 2 достигли 7,01 миллиона штук по всему миру, тогда как оригинальная Switch за тот же период показала результат 1,36 миллиона устройств. Совокупные поставки семейства Switch теперь составляют 155,37 миллиона консолей, что превышает показатель Nintendo DS на уровне 154,02 миллиона — и делает Switch самой продаваемой консолью в истории Nintendo.

Продажи программного обеспечения для этих устройств также выглядят впечатляюще. Для Switch 2 на данный момент реализовано 37,93 миллиона копий игр, и основной вклад в этот результат вносят проекты от самой Nintendo. Mario Kart World уже достиг отметки 14,03 миллиона проданных копий, Donkey Kong Bananza разошлась тиражом 4,25 миллиона, а Pokemon Legends: ZA — 3,89 миллиона. При этом оригинальная Switch остаётся коммерчески актуальной, так как совокупные продажи игр для неё за квартал составили 108,93 миллиона копий. Долгоживущие хиты вроде Mario Kart 8 Deluxe с результатом 70,59 миллиона и Super Mario Party Jamboree с 9,41 миллиона реализованных копий продолжают хорошо продаваться, чему способствует обратная совместимость. Так что японцы вновь показали класс.