Nintendo Switch - самая продаваемая консоль в истории бренда

Продажи программного обеспечения для этих устройств также выглядят впечатляюще. Для Switch 2 на данный момент реализовано 37,93 миллиона копий игр, и основной вклад в этот результат вносят проекты от самой Nintendo. Mario Kart World уже достиг отметки 14,03 миллиона проданных копий, Donkey Kong Bananza разошлась тиражом 4,25 миллиона, а Pokemon Legends: ZA — 3,89 миллиона. При этом оригинальная Switch остаётся коммерчески актуальной, так как совокупные продажи игр для неё за квартал составили 108,93 миллиона копий. Долгоживущие хиты вроде Mario Kart 8 Deluxe с результатом 70,59 миллиона и Super Mario Party Jamboree с 9,41 миллиона реализованных копий продолжают хорошо продаваться, чему способствует обратная совместимость. Так что японцы вновь показали класс.