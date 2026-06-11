Microsoft отказалась от дорогой версии Xbox

Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма продолжает пересматривать курс, заложенный предыдущим руководством компании. Если Сара Бонд ранее описывала следующее поколение Xbox как «очень премиальный, высококлассный и тщательно продуманный продукт», то нынешний глава подразделения придерживается более прагматичного взгляда. По её мнению, далеко не все игроки готовы или способны тратить тысячи долларов на новую игровую систему, поэтому одной лишь ставкой на максимальную производительность и премиальность платформе уже не обойтись. Соответствующие заявления Шарма сделала во время интервью для Fortune Conversations. Помимо обсуждения стратегии эксклюзивных игр, руководитель затронула и ситуацию с игровым оборудованием, дав одну из самых откровенных оценок положения Xbox за последние годы.

«Что касается оборудования, сейчас мы переживаем кризис. И это касается всей индустрии. Затраты растут экспоненциально. Обычно на этом этапе жизненного цикла консоли её себестоимость составляет около 50% от стартовой цены, но сейчас расходы выросли примерно в 2,75 раза», — заявила Шарма. По её словам, повышение цен остаётся одним из возможных инструментов, однако этого уже недостаточно. Компания рассматривает альтернативные подходы к развитию консольного бизнеса. Например, предполагается, что консоль будут продавать по очень низкой цене, но затем пользователю предложат дополнительные платные сервисы вроде PS Plus — так уже делает Sony.