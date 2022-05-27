Microsoft отказалась от своей стриминговой приставки

Ранее в этом месяце ходили слухи, что Microsoft может быть почти готова к запуску устройства потоковой передачи игр, похожего на Chromecast, для своего сервиса Xbox Cloud Gaming. Теперь компания подтвердила, что такое устройство (под кодовым названием Keystone) действительно существует, но, согласно отчету Windows Central, оно может появиться не скоро. «Как было объявлено в прошлом году, мы работаем над устройством для потоковой передачи игр под кодовым названием Keystone, которое можно будет подключить к любому телевизору или монитору без использования консоли», — сообщил Windows Central представитель Microsoft.

«Мы приняли решение отказаться от текущей версии устройства Keystone. Мы учтем полученные знания и сосредоточим наши усилия на новом подходе, который позволит нам в будущем предоставить Xbox Cloud Gaming большему количеству игроков по всему миру». Xbox Cloud Gaming (урожденная xCloud) развернута для ПК, мобильных устройств и консолей Xbox в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate за 15 долларов в месяц, хотя технически она все еще находится в бета-версии почти через год после широкого запуска. Однако Stadia может работать на относительно недорогих устройствах Google Chromecast, а также на NVIDIA Shield TV и многочисленных Smart TV. Очевидно, что Microsoft заботится о своем собственном потоковом устройстве, поэтому не похоже, что релиз гаджета состоится в обозримом будущем. Скорее всего, компания перенесёт запуск на следующий год.
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