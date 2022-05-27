Microsoft отказалась от своей стриминговой приставки

«Мы приняли решение отказаться от текущей версии устройства Keystone. Мы учтем полученные знания и сосредоточим наши усилия на новом подходе, который позволит нам в будущем предоставить Xbox Cloud Gaming большему количеству игроков по всему миру». Xbox Cloud Gaming (урожденная xCloud) развернута для ПК, мобильных устройств и консолей Xbox в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate за 15 долларов в месяц, хотя технически она все еще находится в бета-версии почти через год после широкого запуска. Однако Stadia может работать на относительно недорогих устройствах Google Chromecast, а также на NVIDIA Shield TV и многочисленных Smart TV. Очевидно, что Microsoft заботится о своем собственном потоковом устройстве, поэтому не похоже, что релиз гаджета состоится в обозримом будущем. Скорее всего, компания перенесёт запуск на следующий год.