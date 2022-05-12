Microsoft патентует способ обновления физических игр Xbox

Хотя многие игроки по-прежнему привязаны к физическим носителям, а большие коллекции игр на дисках пылятся на полках, на самом деле играть в такие игры становится все труднее. Многие консоли больше не имеют дисководов, и необходимость вставлять диск для проверки игры, когда вы играете, все больше кажется пустой тратой времени в наши дни. Похоже, Microsoft работает над решением данной проблемы с физическими носителями.

Появился новый патент, описывающий систему, посредством которой игроки подтверждали бы право собственности на физическую игру в системе с дисководом (включая консоли последнего поколения), а затем через Интернет или локальную подключение к локальной сети, проверив его на другой бездисковой системе. После этого вы сможете либо напрямую перенести игровые данные с системы с дисковым приводом на бездисковую, либо загрузить их из магазина Xbox в бездисковую систему. Следующий фрагмент из патента Microsoft описывает, как схема будет работать между «бездисковой системой» и «дисковой системой».