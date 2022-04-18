Microsoft планирует добавить рекламу в бесплатные игры для Xbox в этом году

Согласно отчету, Microsoft планирует размещать рекламу в бесплатных играх для Xbox и в настоящее время оценивает рекламные компании, которые могли бы помочь управлять новым внутриигровым рекламным инвентарем и работать с рекламными агентствами. Предполагаемый шаг позволит разработчикам, работающим над бесплатными играми, продавать рекламное пространство. Это также, вероятно, поможет Microsoft привлечь больше разработчиков к созданию новых бесплатных игр для Xbox, поскольку они будут получать доход от рекламы благодаря новой модели.

Неясно, будет ли Microsoft предлагать другие типы внутриигровых рекламных блоков, такие как скины аватаров и видеореклама. Однако в отчете предполагается, что возможность показывать рекламу в бесплатных играх для Xbox может появиться уже в третьем квартале 2022 года. По словам информатора, доходы от рекламы будут распределяться между разработчиками игр и рекламными компаниями, размещающими рекламу в бесплатных играх.
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