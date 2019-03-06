Компания Microsoft планирует выпустить бездисковый Xbox One в этом году. Источники Windows Central утверждают, что система будет называться «Xbox One S All-Digital Edition». Он будет поставляться по всему миру в начале мая, а предварительные заказы начнутся в середине Апреля. О цене пока ничего не известно, но вероятнее всего, отсутствие дисковода Blu-ray может снизить цену до 100 долларов. Это довольно серьезный вызов от Microsoft, ведь многие консольщики полагаются на диски. Некоторым игрокам приходится сталкиваться с ограничениями данных, в то время как другие могут жить в областях, где доступ в интернет медленный или ненадежный.