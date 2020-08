В сети появилась информация о новой консоли от Microsoft, которая получила название Xbox One S V2. Xbox One S V2 был замечен как новое дополнение к американскому ретейлеру Target. Xbox One S V2 - более дешевый вариант консоли и будет поставляться с низкой стоимостью и с графическим процессором более низкого уровня.

Ожидается, что новая версия консоли будет стоить около 300 долларов. На изображении мы видим, Xbox One S 1Tb V2, видимо это вторая ревизия подтвержденной консоли Xbox One S. Вторая ревизия получит 1 Тб внутренней памяти. Официальной информации от корпорации Microsoft не поступило. В плане дизайна, вторая ревизия очень похожа на оригинал.