Microsoft подписала с Sony сделку по Call of Duty…

Стоит отметить, что хотя первоначальное заявление Microsoft не упоминает 10 лет для Call of Duty на PlayStation, Кари Перес, руководитель глобальных коммуникаций Xbox, подтвердила десятилетнее соглашение журналистам западных изданий. Позднее она подтвердила, что сделка касается только Call of Duty. Таким образом, сделка аналогична 10-летнему соглашению между Microsoft и Nintendo. Исходное предложение сделки Microsoft и Sony в январе 2022 года включало сохранение всех существующих консольных игр Activision на Sony, включая будущие версии в серии Call of Duty или любую другую текущую франшизу Activision на Sony до 31 декабря 2027 года. Условия сделки явно изменились с тех пор, с увеличением срока до 10 лет, но теперь соглашение касается только Call of Duty. Вероятно, теперь у Microsoft нет никаких проблем и преград на пути к приобретению Activision Blizzard.