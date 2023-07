Microsoft подписала с Sony сделку по Call of Duty

Крупные западные издания сообщают, что компания Sony всё же согласилась на 10-летнее сотрудничество с Microsoft, в рамках которого серия игр Call of Duty на PlayStation будет выходить даже после предлагаемого приобретения Activision Blizzard. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что Sony и Microsoft достигли обязательного соглашения о том, чтобы Call of Duty оставалась на PlayStation. Это положило конец достаточно длительной и сложной схватке между компаниями, которая продолжалась в течение последнего года после объявления Microsoft о планируемом приобретении Activision Blizzard в январе 2022 года.

Стоит отметить, что хотя первоначальное заявление Microsoft не упоминает 10 лет для Call of Duty на PlayStation, Кари Перес, руководитель глобальных коммуникаций Xbox, подтвердила десятилетнее соглашение журналистам западных изданий. Позднее она подтвердила, что сделка касается только Call of Duty. Таким образом, сделка аналогична 10-летнему соглашению между Microsoft и Nintendo. Исходное предложение сделки Microsoft и Sony в январе 2022 года включало сохранение всех существующих консольных игр Activision на Sony, включая будущие версии в серии Call of Duty или любую другую текущую франшизу Activision на Sony до 31 декабря 2027 года. Условия сделки явно изменились с тех пор, с увеличением срока до 10 лет, но теперь соглашение касается только Call of Duty. Вероятно, теперь у Microsoft нет никаких проблем и преград на пути к приобретению Activision Blizzard.