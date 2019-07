Microsoft покажет на выставке Gamescom 2019

Каждый год Microsoft обсуждает будущее бренда на Gamescom и 2019 не будет исключением. Компания подробно рассказала о своих планах на конференцию.

С 20 по 24 августа Microsoft собирается провести специальное шоу в Кёльне и продемонстрировать множество стендов. За день до конференции, 19 августа, нам расскажут последние новости об играх, аксессуарах и функциях, которые появятся в играх для Xbox One и Windows 10. С 21 по 23 августа в театре Gloria пройдёт Xbox Open Doors. Посетители смогут участвовать в общественных мероприятиях, игровых турнирах или обсуждениях. Более подробная информация должна появиться позже. Во время Gamescom на стенде Microsoft Xbox Booth будут представлены такие игры как Minecraft Dungeons и Gears of War 5, режим «Орда», ПК-версия Halo: The Master Chief Collection и Age of Empires 2: Definitive Edition, а также официальный магазин снаряжения (Xbox Official Gear Shop). К счастью, те, кто не попадёт на Gamescom, смогут посмотреть онлайн-трансляцию Inside Xbox. А Xbox Official Gear Shop доступен онлайн, поэтому для совершения покупок не придётся ехать в Германию.