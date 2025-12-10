Microsoft пообещала оптимизировать Windows 11

Microsoft представила своё видение Windows 11 на 2026 год, обозначив, какие изменения ждут операционную систему. Компания заявляет, что 2026-й станет годом оптимизации — акцент смещается в сторону повышения производительности при одновременном добавлении новых возможностей. В официальном блоге Microsoft подчеркнула, что стремится сделать Windows лучшей платформой для игр и продолжит улучшать ключевые для геймеров аспекты — управление фоновыми задачами, энергопотребление и планировщик, оптимизацию графического стека и обновление драйверов.

Одним из важнейших элементов становится управление фоновыми процессами, поскольку именно они создают избыточную нагрузку. Недавние данные показали, что Xbox Full Screen Experience в обычной сборке Windows 11 снижает эту нагрузку, уменьшая потребление ОЗУ примерно на 9,3%, а благодаря более грамотному распределению фоновой нагрузки рост частоты кадров может достигать 8,6%. Оптимизации энергопотребления и планировщика также дадут ещё несколько процентов прироста, что постепенно делает «расходы» ресурсов на ОС практически незаметными. Правда, на данный момент не совсем понятно, когда именно разработчик реализует все эти улучшения. Да и нужно понимать, что Windows 11 уже немало лет — а она только сейчас начнёт получать патчи, которые повысят производительность системы и оптимизируют работу базовых компонентов. Это выглядит достаточно странно — тем более для столь крупной компании, как Microsoft.