Microsoft повышает цены на все свои консоли

Компания Microsoft повышает цены на консоли Xbox — снова. С 1 августа модели с 512 ГБ станут дороже на 100 долларов, а версии с 1 ТБ — на 150 долларов. Это означает, что Xbox Series S будет начинаться с 500 долларов, Xbox Series X без дисковода — с 750 долларов, а Series X с приводом — с 800 долларов. Microsoft также заявляет, что прекращает выпуск версии Xbox Series X с накопителем 2 ТБ. Последний раз компания поднимала цены в октябре, тогда рост составил от 20 до 70 долларов, и теперь Microsoft говорит, что надеялась избежать новых повышений, но не вышло. По словам компании, стоимость памяти и накопителей выросла более чем в 2,5 раза, и к осени 2027 года ожидается ещё одно повышение цены ровно вдвое.

В компании отмечают, что вся индустрия потребительской электроники сталкивается с этим кризисом компонентов, но для консолей он особенно болезненный. В отличие от смартфонов, компьютеров и других устройств, консоли обычно продаются без прибыли или даже в убыток, чтобы компенсировать это продажами игр и сервисов. Соответственно, Microsoft также запускает новые программы, чтобы сделать покупку Xbox более доступной. Среди них — возможность покупки в рассрочку и беспроцентное финансирование через Amazon и похожие платформы. Кроме того, компания планирует совместно с розничными партнёрами развивать программы продажи ранее использованных консолей по более низким ценам. Стоит сказать, что повышение цен происходит в особенно сложный момент для Xbox — подразделение стагнирует.