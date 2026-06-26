Microsoft повышает цены на все свои консоли

В компании отмечают, что вся индустрия потребительской электроники сталкивается с этим кризисом компонентов, но для консолей он особенно болезненный. В отличие от смартфонов, компьютеров и других устройств, консоли обычно продаются без прибыли или даже в убыток, чтобы компенсировать это продажами игр и сервисов. Соответственно, Microsoft также запускает новые программы, чтобы сделать покупку Xbox более доступной. Среди них — возможность покупки в рассрочку и беспроцентное финансирование через Amazon и похожие платформы. Кроме того, компания планирует совместно с розничными партнёрами развивать программы продажи ранее использованных консолей по более низким ценам. Стоит сказать, что повышение цен происходит в особенно сложный момент для Xbox — подразделение стагнирует.