Microsoft повышает стоимость Xbox Series X

В следующем месяце Microsoft поднимет цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X в США. С 3 октября Xbox Series X будет стоить 650 долларов вместо нынешних 600 долларов, а Xbox Series S подорожает до 400 долларов с прежних 380 долларов. Компания объясняет рост цен изменениями в макроэкономической среде, что по сути сводится к тарифам. За пределами США цены на консоли останутся прежними, при этом стоимость контроллеров и гарнитур в Америке повышаться не будет. В пересчёте это означает удорожание Xbox Series S на 20 долларов, Xbox Series X на 50 долларов, а лимитированная версия Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition вырастет в цене сразу на 70 долларов — до 800 долларов.

Любопытно, что всего в мае Microsoft уже повышала цены на консоли Xbox Series S / X, а также на фирменные аксессуары. Тогда Xbox Series X подорожала на 100 долларов, а Xbox Series S — на 80 долларов. С учётом нового шага, за последние шесть месяцев Xbox Series X в США прибавила в цене 150 долларов, а Series S — 100 долларов. Особенно заметно подорожала лимитированная версия Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, которая дебютировала менее года назад за 600 долларов, а теперь будет стоить 800 долларов — рост на 200 долларов всего за год. Любопытно, что ранее Microsoft планировала увеличить стоимость некоторых собственных игр Xbox до 80 долларов к праздникам, но в июле отказалась от этой идеи. Видимо, аудитория восприняла новости не очень тепло и компании пришлось отложить подорожание.