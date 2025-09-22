Microsoft повышает стоимость Xbox Series X

Любопытно, что всего в мае Microsoft уже повышала цены на консоли Xbox Series S / X, а также на фирменные аксессуары. Тогда Xbox Series X подорожала на 100 долларов, а Xbox Series S — на 80 долларов. С учётом нового шага, за последние шесть месяцев Xbox Series X в США прибавила в цене 150 долларов, а Series S — 100 долларов. Особенно заметно подорожала лимитированная версия Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, которая дебютировала менее года назад за 600 долларов, а теперь будет стоить 800 долларов — рост на 200 долларов всего за год. Любопытно, что ранее Microsoft планировала увеличить стоимость некоторых собственных игр Xbox до 80 долларов к праздникам, но в июле отказалась от этой идеи. Видимо, аудитория восприняла новости не очень тепло и компании пришлось отложить подорожание.