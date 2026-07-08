Nintendo Switch 2 со съёмной батареей появится не только в ЕС

Спустя более года после выхода Nintendo Switch 2 компания готовит крупное обновление своей популярной консоли. Начиная с осени новые версии Switch 2, которые будут продаваться во всех 27 странах Европейского союза, а также в Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ и Южной Африке, будут оснащаться аккумуляторами, которые пользователи смогут самостоятельно заменить. О предстоящем изменении Nintendo рассказала в официальном сообщении на своем сайте. Обновленная Switch 2 получит батарею ёмкостью 5172 мАч, что примерно на 1% меньше по сравнению с текущим аккумулятором ёмкостью 5220 мАч. При этом масса консоли увеличится на 10 граммов, плюс возможность самостоятельной замены аккумулятора также появится у контроллеров Joy-Con 2, которые входят в комплект поставки.

Причиной таких изменений стали новые европейские нормы. Речь идёт о Директиве о праве на ремонт, которая вступает в силу 31 июля этого года, а также о новом Регламенте ЕС по аккумуляторам. Последний начнет действовать с февраля 2027 года и требует, чтобы продаваемая в Евросоюзе потребительская электроника оснащалась аккумуляторами, которые конечный пользователь сможет легко снять и заменить с помощью общедоступных инструментов. Nintendo решила заранее подготовиться к новым требованиям законодательства, чтобы не попасть на крупные иски. Более того, есть информация, что ради унификации производства вскоре эти версии консоли будут продавать по всему миру.