Microsoft предложит четыре игры, две игры для Xbox One и две игры для Xbox 360 (доступны для Xbox One с обратной совместимостью).

Batman: The Enemy Within - это второй сезон серии Batta Telltale. Batman: The Enemy Within будут доступны с 1 по 31 марта.

Castlevania: Lord of Shadows 2 - это фэнтезийный экшн-приключенческий взлом и слэш-игра будет доступна с 1 по 15 марта.

Sonic Generations будет доступен с 16 по 31 марта.

Shantae: Half-Genie Hero будет доступен с 16 марта по 15 апреля.