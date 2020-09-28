Microsoft представляет приложение для потоковой передачи игр с консоли Xbox на смартфоны

Основные мобильные платформы - Android и iOS - получили возможность запустить новое бета-приложение Xbox, которое позволяет играть в консольные игры практически с неизменным качеством из любого места. Доступ к приложению совершенно бесплатный, поэтому все, что нужно сделать, это иметь современный смартфон или планшет с iOS или Android, чтобы иметь возможность наслаждаться любимыми консольными играми где угодно.

Таким образом, можно удаленно транслировать игру на свой смартфон и присоединиться к голосовому чату Xbox Live с друзьями. Для оптимального игрового процесса необходимо, чтобы контроллер Bluetooth был сопряжен с смартфоном или планшетом. В дополнение Xbox предлагает единый почтовый ящик для уведомлений и возможность публиковать игровые видео и снимки экрана консоли на ходу.

Комментарии и отзывы Microsoft
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Новости:
Borderlands 3 получит еще один платный DLC

Borderlands 3 был звездой цифровой демонстрации Gearbox на PAX. ...
The Game Awards вернется в декабре

В прошлом месяце прошло мероприятие Gamescom, на котором Джефф Кейли объявил, что в декабре этого года со...
В Minecraft приходит поддержка VR технологии на Sony PlayStation 4

Поддержка VR-гарнитур в игре Minecraft перейдет от Oculus и других производителей на PlayStation 4, после...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Lian Li представила новые вентиляторы UN...
Lian Li представила новые вентиляторы UNLian Li представила новые вентиляторы UNI FAN SL120 с уникальной системой подключения. Уникальностью тако...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX бе...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX беКомпания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая от...
Монитор Samsung Odyssey G9 оценен в 110 ...
Монитор Samsung Odyssey G9 оценен в 110 Компания Samsung начала принимать российские заказы на топовый геймерский монитор Odyssey G9, который пол...
Все новые игры Super Mario анонсированы ...
Все новые игры Super Mario анонсированы Super Mario отмечает свое 35-летие. ...
ROCCAT представила игровые гарнитуры сер...
ROCCAT представила игровые гарнитуры серROCCAT представила игровые гарнитуры серии Elo. В серию вошли три гарнитуры: Elo 7.1 Air RGB, Elo 7.1, El...
Apple выпустила третью бета-версию прогр...
Apple выпустила третью бета-версию прогрApple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это опе...
Состоялся анонс нового башенного кулера ...
Состоялся анонс нового башенного кулера Компания Cryorig вернулась на рынок систем охлаждения с новым кулером Cryorig R5. Новинка получила новую ...
Беззеркалка Canon EOS R6 будет стоить 25...
Беззеркалка Canon EOS R6 будет стоить 25Помимо топовой беззеркальной камеры EOS R5 компания Canon анонсировала более простую модель EOS R6. Новин...
SpaceX получил одобрение на тесты наземн...
SpaceX получил одобрение на тесты наземнШесть наземных станций которые получили одобрения от комиссии FCC, находятся в шести городах США, это Хит...
Ubisoft уволила креативного директора As...
Ubisoft уволила креативного директора AsИгровая компания Ubisoft уволила креативного директора Assassins Creed Valhalla Ашрафа Исмаила. ...
Гоночный симулятор F1 2020 получил подде...
Гоночный симулятор F1 2020 получил поддеВладельцы гоночного симулятора F1 2020 и графических карт NVIDIA RTX теперь могу насладиться более плавно...
Samsung Galaxy M31s получит новый сканер...
Samsung Galaxy M31s получит новый сканерНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация про смартфон Galaxy M31s, который компа...
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor