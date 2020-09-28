Microsoft представляет приложение для потоковой передачи игр с консоли Xbox на смартфоны

Основные мобильные платформы - Android и iOS - получили возможность запустить новое бета-приложение Xbox, которое позволяет играть в консольные игры практически с неизменным качеством из любого места. Доступ к приложению совершенно бесплатный, поэтому все, что нужно сделать, это иметь современный смартфон или планшет с iOS или Android, чтобы иметь возможность наслаждаться любимыми консольными играми где угодно.

Таким образом, можно удаленно транслировать игру на свой смартфон и присоединиться к голосовому чату Xbox Live с друзьями. Для оптимального игрового процесса необходимо, чтобы контроллер Bluetooth был сопряжен с смартфоном или планшетом. В дополнение Xbox предлагает единый почтовый ящик для уведомлений и возможность публиковать игровые видео и снимки экрана консоли на ходу.