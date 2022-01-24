Microsoft представила кастомную версию Xbox Series S в преддверии китайского нового года

Microsoft представила новую, персонализированную консоль Xbox Series S, чтобы отметить год Тигра по китайскому календарю, хотя считается, что эта новая консоль не будет доступна для покупки. Microsoft заявляет, что в рамках празднования Лунного Нового года и Года Тигра Xbox создала 15 пользовательских консолей Xbox Series S с беспроводными контроллерами Xbox с китайским дизайнером мультфильмов Bu2ma. Вместо того, чтобы выставляться на продажу, консоли будут разыграны на Wechat и Bilibili, который начнется 25 января.

За прошедшие годы Microsoft выпустила множество консолей Xbox с индивидуальным дизайном. Некоторые из консолей и контроллеров были связаны с некоторыми из наиболее популярных игр и продавались в основном ограниченным тиражом. Согласно китайскому лунному календарю, год Тигра начинается с 1 февраля 2022 года по 21 января 2023 года. Тигр остается почитаемым животным китайского фольклора, а также предметом восхищения дикой природы.
Комментарии и отзывы Xbox Series S
Античит Steam Deck BattlEye на Proton…
Античит Steam Deck BattlEye на ProtonНа этой неделе Valve раскрыла более подробную информацию о том, как легко настроить реализацию защиты от …
Nvidia Shield TV получил Android 11…
Nvidia Shield TV получил Android 11С сегодняшнего дня Nvidia обновляет всю свою линейку Shield TV до Android 11, включая даже модель 2016 го…
Microsoft представила кастомную версию Xbox Series S в предд…
Microsoft представила кастомную версию Xbox Series S в преддMicrosoft представила новую, персонализированную консоль Xbox Series S, чтобы отметить год Тигра по китай…
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретро…
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретроКомпания Game Kiddy создала новую портативную игровую консоль в стиле ретро под названием GKD Pro, позвол…
Релиз портативной консоли Playdate отложили на 2022 год…
Релиз портативной консоли Playdate отложили на 2022 годЧерез неделю после того, когда мы узнали, что выпуск Steam Deck от Valve был отложен и что Sony, возможно…
Microsoft прекращает выпуск всех консолей Xbox One…
Microsoft прекращает выпуск всех консолей Xbox OneПоследнее поколение домашних консолей технически появилось в 2020 году, когда были представлены Sony Play…
Atari выпускает ретро-игры в виде классических картриджей дл…
Atari выпускает ретро-игры в виде классических картриджей длAtari объявила о новой инициативе, благодаря которой никогда не выпускавшиеся игры, наконец, попадут в ру…
Портативная игровая консоль RP2040 Raspberry Pi…
Портативная игровая консоль RP2040 Raspberry PiРазработчики Raspberry Pi создали собственную портативную игровую консоль RP2040 Raspberry Pi. Характерис…
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor