Microsoft представила кастомную версию Xbox Series S в преддверии китайского нового года

Microsoft представила новую, персонализированную консоль Xbox Series S, чтобы отметить год Тигра по китайскому календарю, хотя считается, что эта новая консоль не будет доступна для покупки. Microsoft заявляет, что в рамках празднования Лунного Нового года и Года Тигра Xbox создала 15 пользовательских консолей Xbox Series S с беспроводными контроллерами Xbox с китайским дизайнером мультфильмов Bu2ma. Вместо того, чтобы выставляться на продажу, консоли будут разыграны на Wechat и Bilibili, который начнется 25 января.

За прошедшие годы Microsoft выпустила множество консолей Xbox с индивидуальным дизайном. Некоторые из консолей и контроллеров были связаны с некоторыми из наиболее популярных игр и продавались в основном ограниченным тиражом. Согласно китайскому лунному календарю, год Тигра начинается с 1 февраля 2022 года по 21 января 2023 года. Тигр остается почитаемым животным китайского фольклора, а также предметом восхищения дикой природы.