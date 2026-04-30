Sony объяснила новую DRM-защиту на PlayStation 5

Компания Sony наконец дала официальный комментарий по поводу скандала вокруг онлайн-DRM на PlayStation 5 и PlayStation 4. В заявлении, переданном изданию GameSpot, говорится, что пользователи могут продолжать играть в купленные игры как обычно — требуется лишь однократная проверка через интернет для подтверждения лицензии, после чего повторные проверки не нужны. Скандал начался в конце апреля, когда владельцы PlayStation заметили 30-дневный таймер на странице лицензии недавно приобретённых цифровых игр. Там отображались даты начала и окончания действия, а также оставшееся время, что вызвало опасения, будто игры перестанут работать без регулярного подключения к интернету.

Ситуацию усугубили противоречивые ответы службы поддержки PlayStation — одни сотрудники утверждали, что проверка каждые 30 дней — это намеренная функция, а не ошибка, другие говорили, что повторные проверки не требуются. Также было подтверждено, что установка консоли в качестве основной не отключает этот механизм, что ещё больше усилило тревогу пользователей. Многие сразу вспомнили ситуацию с Xbox One в 2012 году, когда Microsoft пыталась ввести обязательную онлайн-проверку каждые 24 часа, но отказалась от этой идеи из-за сильной негативной реакции. Судя по текущему заявлению Sony, таймер оказался лишь частью механизма разовой активации — временной лицензии, которая после первой проверки превращается в постоянную. Так что переживать геймерам не стоит.