Microsoft представила возможности нового API DirectX 12_2

Microsoft опубликовала некоторые подробности о своем предстоящем новом API DirectX 12_2. DirectX 12_2 и DirectX 12 Ultimate совместимы друг с другом, это одно и то же, если графический процессор поддерживает DX12U, он также будет поддерживать 12_2. DirectX 12_2 будет совместим только с Direct3D 12, тогда как с предыдущими уровнями функций разработчики также имели возможность использовать Direct3D. Возможно, это побудит их отказаться от устаревшего Direct3D 11.

Новый API DirectX 12_2 будет поддерживаться на всех графических процессорах NVIDIA GeForce RTX и NVIDIA Quadro RTX, на будущих графических процессорах AMD на основе RDNA 2, а также на платформе Qualcomm Snapdragon.
Комментарии и отзывы DirectX 12_2
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